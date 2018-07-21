Başkan Üçok: “Yollarımızın kalitesini artırmak için çalışıyoruz”

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Yollarımızın kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına yoğun bir tempoyla çalışıyoruz” dedi.Sanayi sitesinde asfalt hazırlık ve kilit parke taş çalışmalarını yerinde takip eden Başkan...

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Yollarımızın kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına yoğun bir tempoyla çalışıyoruz” dedi.

Sanayi sitesinde asfalt hazırlık ve kilit parke taş çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Üçok, ilçenin birçok yerinde farklı düzeyde asfalt ve kilit parke taş çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Yollarımızın kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz için birçok alanda hizmet ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz. Ekiplerimiz sanayi sitesi içerisinde kilit parke taş çalışması gerçekleştiriyor. Diğer yandan asfalt öncesi hazırlık çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Esnafı da ziyaret ederek taleplerini dinleyen Üçok, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.