Bilal Arpaguş, AK Parti’den aday adayı

Memur-Sen Konfederasyonu Mehmet Akif İnan Vakfı Genel Müdürü Bilal Arpaguş, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerinde AK Parti’den aday adayı oldu.

Vakıf çalışmaları ile tanınan Bilal Arpaguş, 27. dönem milletvekilliği seçimlerinde Amasya’dan AK Parti aday adaylığı başvuru sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye tarihinin en önemli projelerinden GAP projesinin bölge eğitim koordinatörlüğü görevinde de bulunduğuna değinerek “Şirin’i Amasya olanın Ferhatlarıyız” sloganıyla çıktığı yolda, eğitim ve sivil toplum alanındaki tecrübelerini ülkesi ve milleti için milletvekilliğine taşımayı hedeflediğini söyledi.

28 Şubat’ın en büyük zulümlerinden kat sayı uygulamasına rağmen başarı bursu ile Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazanan Bilal Arpaguş, İngilizce hazırlık yılını takiben birinci sınıfın birinci döneminde Avusturya Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’ne yatay geçiş yaparak yüksek öğrenimine yurt dışında devam etti.

Avusturya Viyana Üniversitesinde Almanca olarak eğitim gören Bilal Arpaguş, Siyaset Bilimi Bölümü’nün yanında Basın ve Halkla İlişkiler Bölümünde de eğitim aldı. Eğitim hayatındaki akademik başarısı ile Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne yatay geçiş hakkı kazandı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden ve aynı zamanda Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinden İngilizce Öğretmenliği Formasyonu’nu da alarak mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında da Yüksek Lisans eğitimi aldı. Ülkenin STK’larında çalışma hayatına devam eden Bilal Arpaguş, Ankara Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün de birinci danışmanı olarak görev yaptı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aktif olarak çalıştı.