AMASYA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 21:56

Çıktığı direkten ölüme düştü

Amasya’nın Taşova ilçesinde 8 metre yükseklikteki aydınlatma direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti.

Çıktığı direkten ölüme düştü
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Amasya’nın Taşova ilçesinde 8 metre yükseklikteki aydınlatma direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Elmakırı köyünde bir evin arızalanan elektrik tesisatının onarımı için 8 metrelik aydınlatma direğine çıkan Ahmet Demir (49) dengesini kaybederek yere düştü. Kanlar içinde kalan Demir, olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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