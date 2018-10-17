Kablo hırsızlarına tutuklama

Çalıntı kablolar ile suç aletlerine el konulması sonrası emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmaları sonrası cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Köprüsü civarında demiryolu hattında trenlerin bulunduğu noktayı ve hareket yönünü gösterip emniyetli seyretmesini sağlayan metresi 35 lira olan 50 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablolarını kesip araca yüklemeye çalışan 2 şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Harekete geçen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kaçmaya çalışan şüpheliler S.G. ile A.K.’yı kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

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