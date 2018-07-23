Kuzoluk Yaylasında coşkulu şenlik

Amasya’da Akdağlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 6. Kuzoluk Yayla Şenliği coşkulu geçti.Şenliğe katılan yöneticiler ve vatandaşlar çeşitli oyun ve gösterilere katılarak keyifli anlar yaşadılar.Dernek başkanı...

Amasya’da Akdağlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 6. Kuzoluk Yayla Şenliği coşkulu geçti.

Şenliğe katılan yöneticiler ve vatandaşlar çeşitli oyun ve gösterilere katılarak keyifli anlar yaşadılar.

Dernek başkanı İsmail Koyuncu, “2011 yılında düzenlemeye başladığımız yayla şenliklerinde farklı etkinlikler yaparak yeni nesillere yaylaları sevdirmeye çalışmaktayız” dedi.

Derneğin 2 bin 65 rakımlı Akdağ çevresinde bulunan 42 köy halkından oluştuğunu anlatan Koyuncu, “Amasya Akdağ köyleri tarihine baktığımızda ise 14. yüzyılda buralara Oğuzların Üçok boyundan gelmiş özü Yörük ve Türkmen olan köylerden oluşmaktadır. Amasya ölçeğinde ise Akdağ köylüleri 109 bin merkez nüfusunun neredeyse yüzde 35’ini oluşturarak ilin tarımına, kültürüne ve turizmine hizmet etmektedir. Bizler insanımıza hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol da, “Buradaki sevindirici tabloyu görünce hakikaten millet olmanın, hemşehrilik ruhunun gelişmiş olmasının güzel örneklerini yaşıyoruz. Ayrıca kültürlerimizi yaşamak ve yaşatmak anlamında bu tür organizasyonların çok önem arz ettiğini belirtmek istiyorum. Özellikle yeni yetişen nesillerimize bize ait olan kültürümüzü, birliğimizi ve beraberliğimizi aktaracak olan geleneklerimizi yaşatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Cafer Özdemir ise yayla şenliklerinin birlik ve beraberlik açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Şenliğe AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş da katıldı.