Musluk hırsızlığı zanlısına adli kontrol

Amasya’da yeni tamamlanan bir binanın musluk ve hırdavat malzemelerini söküp toplayarak internet üzerinden satılığa çıkartıp musluklara müşteri olan su tesisatçısının şüphelenmesi ve dikkati sayesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan N.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya’da yeni tamamlanan bir binanın musluk ve hırdavat malzemelerini söküp toplayarak internet üzerinden satılığa çıkartıp musluklara müşteri olan su tesisatçısının şüphelenmesi ve dikkati sayesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan N.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, internette bir alışveriş sitesinden piyasa değerinin altında musluk satışı olduğunu fark eden su tesisatçısı Kemal Cin (34), muslukları satışa çıkaran N.B. (31) ile temasa geçti. Piyasa değeri yaklaşık bin 500 lira olan muslukların almak için 430 liraya anlaştığı N.B’nin hareketlerinden şüphelenince muslukları saydığı anları cep telefonuyla kaydeden Cin, birkaç gün sonra çevredeki binalardan musluk ve diğer eşyaların çalınıp çalınmadığı konusunda meslektaşları arasında araştırma yaptı. Elindeki muslukların bir binadan çalınanlar olduğunu fark eden Cin, muslukların sahipleriyle birlikte Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvurdu.

Muslukların satışını gerçekleştiren ve önceden su tesisatçılığı yapan N.B.’nin adresini bulup evinde arama yapan polisler yaklaşık 4 bin 500 lira değerinde musluk, lavabo bataryaları ve hırdavat malzemelerini tespit etti. Kaydettiği o anları anlatan Kemal Cin, "Şüpheli davranıyordu. O yüzden ürünleri teslim alırken videoya kaydettim. O fark etmedi ama ben telefona her şeyi kaydettim. Evinde benim aldığımın 3 katı malzeme çıktı” dedi.

Gözaltına alınan şüpheli N.B. sorgusunun ardından götürüldüğü adliyede savcılığın sevk ettiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.