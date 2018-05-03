Nuri Eken basınla buluştu

AK Parti Amasya Milletvekili Aday Adayı Nuri Eken, buluştuğu basın mensuplarına hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Avukat Nuri Eken, “Yereldeki sorunları yeni yapılanma içerisinde daha seri, verimli ve isabetli şekilde takip ederek neticelendirmek,...

AK Parti Amasya Milletvekili Aday Adayı Nuri Eken, buluştuğu basın mensuplarına hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avukat Nuri Eken, “Yereldeki sorunları yeni yapılanma içerisinde daha seri, verimli ve isabetli şekilde takip ederek neticelendirmek, sorumluluk almak istiyorum” dedi.

Şehrin meydanlarında haykırdığı meseleleri TBMM kürsüsünden seslendirmek, nefreti değil rekabet ile gayreti öne çıkaran bir vizyon sunmak adına huzura çıktığını belirten Eken, “Allah’ın lütfü olan güzel şehrimiz tarihi ve mistik kent Amasya’yı, kaplıca diyarı şirin ilçemiz Hamamözü’nü, üç ilin geçiş güzergahında uç karakolu ilçemiz Göynücek’i, tarihi İpekyolu kavşağı olan Gümüşhacıköyümüzü, geçmişten gelen birikimini ulaşımda hamlelere ve üretim, istihdam merkezi haline gelen Merzifonumuzu, 1957’den bu yana hızla gelişen, besiciliğin, yeraltı madenlerimizin ve ova tarımının gözbebeği Suluovamızı, ovası mümbit, havası özel klima alanı olan ilçemiz Taşovamıza destek vermek, derdini dert edinmek, yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl üzerinden işbirliğiyle sorunların çözümlerini üretmek için vekalet istiyorum” diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan aday adayı Eken, “Üniversite öğrencisinin beklentilerinin, esnafın ihtiyaçlarının, tarımsal kesimin önceliklerinin, bacasız ekonomimiz doğal ve tarihi eserler turizminin vazgeçilmezlerinin karşılanmasını hedefliyorum. Zengin yeraltı kaynaklarının işlenmesi ve ihracatı, imalat sanayinin geliştirilmesi, KOBİ işletmeleri ile organize sanayi bölgelerimizdeki firmaların dünyaya rahat açılması, ham maddeye erişim ile pazar imkanlarının ulaşılabilir kılınması adına gayret sarf etmek istiyorum” şeklinde konuştu.