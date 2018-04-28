AMASYA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:15

Polisten öğrencilere ‘Mavi Balina’ uyarısı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine güvenli internet kullanımı ve bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçlar hakkında bir dizi eğitim verildi.Amasya Anadolu Lisesindeki...

Polisten öğrencilere ‘Mavi Balina' uyarısı
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Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine güvenli internet kullanımı ve bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçlar hakkında bir dizi eğitim verildi.

Amasya Anadolu Lisesindeki eğitimde görevliler, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin internet ortamında karşılaşabilecekleri olumsuzluklar, siber suçlar, maruz kalınabilecek tehditler, zararlı yazılımlar, siber zorbalıklar ve ‘Mavi Balina’ oyunu gibi tehlikeli oyunlarla ilgili alınabilecek tedbirlere ilişkin bilgileri paylaştılar.

Bazı çocuk ve gençlerin ‘Mavi Balina’ oyununa katılarak kendilerine zarar verici eylemlerde bulunduğuna dikkat çeken polisler, öğrencilerden dikkatli olmalarını istediler.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliğiyle uygulanan ‘Siber Güvenlik ve Farkındalık Qrojesi’ kapsamında il merkezindeki 16 okulda yaklaşık 4 bin öğrenciye verilen eğitimlerin gelecek eğitim-öğretim yılında da ilçelerde düzenlenmesinin planlandığı bildirildi.
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