AMASYA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:20

Satışa hazır uyuşturucuyu çatıda buldular

Amasya’da jandarmanın Taşova’nın Yaylasaray köyünde bir evde yaptığı aramada çatı kısmında satışa hazır vaziyette paketler halinde toplam 106 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı...

Satışa hazır uyuşturucuyu çatıda buldular
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Amasya’da jandarmanın Taşova’nın Yaylasaray köyünde bir evde yaptığı aramada çatı kısmında satışa hazır vaziyette paketler halinde toplam 106 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliler M.C.B.’ye ait otomobil ile Ş.K.’ye ait ev ve eklentilerinde arama yaptı. KOM, istihbarat ve ilçe ekiplerinin yaptıkları aramada evin çatı bölümünde satışa hazır vaziyette paketler halinde toplam 106 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan yakalanan şüpheliler hakkında Taşova Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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