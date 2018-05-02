AMASYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:32

Seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Amasya’da 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri ile ilgili seçim güvenliği toplantısı yapıldı.Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığındaki toplantıda il genelinde huzur ve güven içerisinde...

Seçim güvenliği toplantısı yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Amasya’da 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri ile ilgili seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığındaki toplantıda il genelinde huzur ve güven içerisinde yapılması amacıyla Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının hazırladığı oy verme günü alınacak emniyet tedbirleri konulu sunumun paylaşılması sonrası özellikle oy torbalarının ilçe seçim kuruluna güvenlik içinde intikal etmesini sağlamak amacıyla güzergahların planlanarak güvenlik birimlerinin gözetim ve denetimi altında intikallerinin sağlanması, seçim sonuçlarına göre toplanması muhtemel kitlelerin bir araya gelebilecekleri yerler önceden tespit edilerek tedbir planlamasının yapılması gibi konular ele alındı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Turgay İlhan, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve diğer görevliler katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku