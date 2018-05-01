Şehit Yüzbaşı Alper Kalem’in ismi kışlaya verildi

Şehit Yüzbaşı Alper Kalem’in ismi şehadetinin ikinci yılında memleketi Amasya’da 15. Piyade Eğitim Tugayı Merkez Komutanlığı kışlasına verildi.

Tabelası yenilenen kışlanın önünde askeri tören düzenlendi. Törende Vali Dr. Osman Varol ile 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur tarafından baba Mehmet Ali Kalem ile anne Sevim Kalem’e Türk bayrağı ve plaket verildi.

Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile diğer yetkililerin de katıldığı törenin ardından Büyükağa Medresesinde Şehit Yüzbaşı Alper Kalem için dua okutuldu.