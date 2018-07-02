Semt polikliniği günde 250 hastaya hizmet veriyor

Amasya’da Şeyhcui Mahallesi’nde hizmete giren semt polikliniğinde günde yaklaşık 250 hastaya hizmet veriliyor.Önceden SSK ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak kullanılan binanın 7 bin 100 metrekarelik alanının 4 Haziran’dan...

Amasya’da Şeyhcui Mahallesi’nde hizmete giren semt polikliniğinde günde yaklaşık 250 hastaya hizmet veriliyor.

Önceden SSK ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak kullanılan binanın 7 bin 100 metrekarelik alanının 4 Haziran’dan itibaren Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği olarak hizmet vermesi sonrası günde yaklaşık 250 hastanın tedavisinin yapıldığı açıklandı.

Alo 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi’ne kayıtlı olan poliklinikte ilk etapta dahiliye, çocuk hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, diş, KBB, kardiyoloji ile psikiyatri branşlarında uzman hekimlerin hizmet verdiği, yakın zamanda da göz ve ortopedi alanında da hizmet sunulacağı bildirildi.

Poliklinikte diyetisyen, enjeksiyon, pansuman, röntgen, tahlil ve laboratuvar hizmetleri, EKG ve tansiyon ölçümü, EKO, ultrason, NST ile gebe takip hizmetlerinin de sağlandığı poliklinikte ayrıca geleneksel ve tamamlayıcı tıp biriminde de kupa tedavisi uygulanıyor.