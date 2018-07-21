AMASYA:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:37

Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsn-i Hat Müzesi ziyarete açıldı

Amasya Belediyesi tarafından ‘Hattatların piri’ Şeyh Hamdullah adına kurulan Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsn-i Hat Müzesi ziyarete açıldı.

Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsn-i Hat Müzesi ziyarete açıldı
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Amasya Belediyesi tarafından ‘Hattatların piri’ Şeyh Hamdullah adına kurulan Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsn-i Hat Müzesi ziyarete açıldı.

Türk İslam sanatı içinde yer alan hat sanatına yön verip kriterlerini ortaya koyanların başında gelen ve dünya üzerinde hat sanatıyla ilgilenen herkes tarafından çok iyi bilinerek üstat olarak kabul edilen Amasyalı Şeyh Hamdullah’ın adının verdikleri müzeyi dolaşan Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Tarihin her dönemimde ayrı bir medeniyetin izlerini tanıtan Amasya’mıza Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsn-i Hat Müzesi’ni kazandırmanın mutluluğunuz yaşıyoruz” dedi.

Özdemir, müzenin resmi açılışını 1 Eylül’de yapmayı planladıklarını söyledi.
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