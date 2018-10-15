AMASYA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:13

Sosyal Bilimler MYO hizmet sektörünü destekleyecek

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) yöneticileri, üniversite-sektör işbirliği projesi kapsamında oda başkanları ve hizmet sektörü temsilcileriyle toplantı düzenledi.Sektörün ihtiyaçlarına odaklanarak çözümler...

Sosyal Bilimler MYO hizmet sektörünü destekleyecek
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Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) yöneticileri, üniversite-sektör işbirliği projesi kapsamında oda başkanları ve hizmet sektörü temsilcileriyle toplantı düzenledi.

Sektörün ihtiyaçlarına odaklanarak çözümler üretmek için çalışmalara başlandığını belirten Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cengiz Yıldırım, “İşletmelere özel olarak sunacağımız destekler hem işletmeleri hem de sektörü rahatlatacak. Üniversite olarak bunu yapmak ekmeğini yediğimiz suyunu içtiğimiz Amasyamıza bizim borcumuzdur” dedi.

Toplantıya Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç ile Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse de katıldı.
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