Suluova’da 127 sosyal konut sahiplerine teslim edildi

Amasya’nın Suluova ilçesinde TOKİ ve Suluova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından inşa edilen sosyal konutlar hak sahiplerine teslim edildi.İlçede bulunan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere yönelik yapılan 2+1 127 konutun...

Amasya’nın Suluova ilçesinde TOKİ ve Suluova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından inşa edilen sosyal konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

İlçede bulunan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere yönelik yapılan 2+1 127 konutun anahtarları düzenlenen programda yöneticiler tarafından sahiplerine verildi. Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Fatih Üçok ile Başkan Yardımcısı İzzet Balcı da ailelerin mutluluklarına ortak oldular.