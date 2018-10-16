Suluovalı muhtarlar, Mardin ile Şanlıurfa’ya gezi düzenledi.Suluova Belediyesinin organize ettiği geziye 32 muhtar katıldı. İki tarihi şehrin tarihi mekanlarını dolaşan muhtarlar yöre insanıyla tanışıp, kaynaştıklarını belirterek organizasyon için Belediye Başkanı Fatih Üçok’a teşekkür ettiler.
Suluovalı muhtarlardan Mardin ve Şanlıurfa turu
Suluovalı muhtarlar, Mardin ile Şanlıurfa’ya gezi düzenledi.Suluova Belediyesinin organize ettiği geziye 32 muhtar katıldı. İki tarihi şehrin tarihi mekanlarını dolaşan muhtarlar yöre insanıyla tanışıp, kaynaştıklarını belirterek organizasyon...