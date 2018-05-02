Taşova’da silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten biri öldü

Amasya’nın Taşova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kardeşlerden biri öldü.

Edinilen bilgiye göre, Yaylasaray köyünde yaşayan Enes A, aralarında husumet bulunan Murat (47) ve Bekir Baş (42) kardeşler ile karşılaşması sonrası tartıştığı kardeşlere tabancayla ateş etti. 112 acil servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat Baş kurtarılamadı. Bekir Baş ise ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Enes A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.