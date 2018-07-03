AMASYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 13:36

Vali Varol halk günü yaptı

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, halk gününde vatandaşlarla buluştu.Amasya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıda vatandaşların taleplerini dinleyen Vali varol, katılan kurum yöneticilerine gerekli incelemelerin yapılması...

Vali Varol halk günü yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, halk gününde vatandaşlarla buluştu.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıda vatandaşların taleplerini dinleyen Vali varol, katılan kurum yöneticilerine gerekli incelemelerin yapılması ve vatandaşın bilgilendirilmesi talimatı verdi.

Varol, “Vatandaşların isteklerini, arzularını, şikayetlerini dinleyerek toplumun tüm kesimlerine ulaşarak daha etkin, verimli ve hızlı hizmet sunulması için başlatmış olduğumuz halk günü uygulamasına devam ediyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku