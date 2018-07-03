Vali Varol halk günü yaptı

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, halk gününde vatandaşlarla buluştu.Amasya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıda vatandaşların taleplerini dinleyen Vali varol, katılan kurum yöneticilerine gerekli incelemelerin yapılması...

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, halk gününde vatandaşlarla buluştu.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıda vatandaşların taleplerini dinleyen Vali varol, katılan kurum yöneticilerine gerekli incelemelerin yapılması ve vatandaşın bilgilendirilmesi talimatı verdi.

Varol, “Vatandaşların isteklerini, arzularını, şikayetlerini dinleyerek toplumun tüm kesimlerine ulaşarak daha etkin, verimli ve hızlı hizmet sunulması için başlatmış olduğumuz halk günü uygulamasına devam ediyoruz” dedi.