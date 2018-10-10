AMASYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:43

Vali Varol’dan köylerin sorunlarına yerinde tespit

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, köylerin ulaşım, içme suyu, kanalizasyon gibi konularda karşılaştığı sorunları her yönüyle yerinde görüp tespit ederek çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirtti.Gümüşhacıköy’e bağlı Keçiköy, Çitlibağlıca,...

Vali Varol'dan köylerin sorunlarına yerinde tespit
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Amasya Valisi Dr. Osman Varol, köylerin ulaşım, içme suyu, kanalizasyon gibi konularda karşılaştığı sorunları her yönüyle yerinde görüp tespit ederek çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirtti.

Gümüşhacıköy’e bağlı Keçiköy, Çitlibağlıca, Ovabaşı, Yeniköy ve Aşağıovacık ile Hamamözü’ne bağlı Çayköy, Gölköy, Omarca köylerine giden Vali Varol, köy sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Varol’un temaslarına Kaymakam Ali Osman Bulat, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Faruk Aykutlu da katıldı.
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