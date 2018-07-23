AMASYA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:38

Yeşilırmak’ta ‘saltanat’ keyfi

Şehzadeler şehri Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak’ta şişirme ve şelale projesi ile su seviyesinin yükselmesinin ardından saltanat kayığıyla turlar başladı.Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti Amasya Milletvekili M....

Yeşilırmak'ta ‘saltanat' keyfi
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Şehzadeler şehri Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak’ta şişirme ve şelale projesi ile su seviyesinin yükselmesinin ardından saltanat kayığıyla turlar başladı.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ve beraberindekilerle birlikte ’saltanat kayığı’ ile ırmakta tur attı. Başkan Özdemir, “Olmaz denilen projelere imza attık. Halkımızdan aldığımız gücü işimize yansıttık. Merkezi hükümetimizin vermiş olduğu desteklerle projelerimizi birbir hayata geçiriyoruz. Yeşilırmak şişirme ve şelale projemiz çok yakın zamanda Amasyalı hemşehrilerimizin hizmetinde olacaktır” ifadelerini kullandı.
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