' 'Amele' Tiyatro Gösterimine Tüm Hemşehrilerimizi Bekliyoruz'

2023 yılını ‘Kültür ve Sanat Yılı’ olarak ilan eden Yeşilyurt Belediyesi, ‘Amele’ tiyatro oyununu Malatyalılarla buluşturacak.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan tiyatro gösterimi 5 Şubat Pazar günü saat 16:00’da Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda sahnelenecek.

Senaryosunu Sinan Koşan ve Yasin Demirci’nin yazdığı, yönetmenliğini ise Sinan Koşan’ın üstlendiği komedi türündeki oyunda ünlü sinema ve tiyatrocu oyuncuları Hacı Ali Konuk, Ali Fuad Pekzeren, Barış Demirtürk, Osman Büyükercan ve Sinan Koşan rol alacak. Sahnelendiği her şehirde büyük ilgi gören tiyatro oyununda; farklı yaşam tarzlarına sahip dört inşaat işçisinin, İstanbul Etiler’ de bitmek üzere olan inşaatın on beşinci katında toplumu irdelemesi, yaşadıkları ilginç olayları ve büyük hayallerini, küçük hayatlara sığdıran insanların hikâyesi ele alınacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ücretsiz bir şekilde gösterimi yapılacak olan ‘Amele’ Tiyatro etkinliğine bütün vatandaşları davet etti.