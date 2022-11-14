Kadın ya da erkek fark etmeksizin kişilerin istenmeyen kıllarından kurtulmasına olanak sağlayan Ankara lazer epilasyon fiyatları uygulama yapılan bölgedeki kıl yoğunluğuna, uygulamayı yapan merkeze vb. gibi parametrelere göre değişkenlik göstermektedir.

Lazer Epilasyon Ankara

Vücudun bölgelerinde istenmeyen kıl problemlerine kalıcı çözüm sunan lazer epilasyon işlemleri en sık tercih edilen epilasyon yöntemleri arasında bulunmaktadır. Ankara lazer epilasyon uygulaması, kıl köklerinin lazer ışınları kullanılarak kalıcı olarak yok edilme işleminin yapıldığı merkezlerden birisidir.

Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

Lazer ışınları, önceden hedeflenmiş olan bölgedeki kıl köklerini tahrip ederek zamanla yok edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Ankara lazer epilasyon merkezlerinde kıllara yoğunlaştırılmış lazer ışınları verilmektedir. Lazer epilasyon işlemlerinde işlem sırasında kıl köklerini zayıflatmak içim lazer ışınları ile köklere oluşturulan bu tahribat ile kıl kökleri zayıflatılır. Her seansta daha fazla zayıflatılan kıl kökleri zamanla tamamen yok olarak kalıcı kıl problemi çözümleri sunmaktadır.

Lazer Epilasyon Kimlere Uygulanmaz?

Lazer epilasyon işlemleri isteyen herkese uygulanan bir işlem değildir. Ankara lazer epilasyon merkezlerinde bazı rahatsızlıkları bulunan kişilere uygulanmayan uygulanan bu işlem genellikle; kanser hastalarına, aşırı derecede bronz ciltlere, cilt lekeleri olan kişilere ya da hiperpigmentasyon yatkınlığı olan kişilere, çeşitli ışığa karşı hassasiyet oluşturan ilaç kullanımı olanlara ve çeşitli cilt hastalığı olan kişilere karşı uygulanmayan bir işlemdir.

Lazer Epilasyon Nerelere Yapılır?

Lazer epilasyon vücutta kıl köklerini görüldüğü her bölgeye uygulanabilir.

Lazer Epilasyon Ne Kadar Sürer?

Bacak bölgesi gibi kıl yoğunluğu fazla olan bölgelerde 45 dakika ila 1 saat arasında değişen bir süre zarfında işlem tamamlanmaktadır. Kıl yoğunluğunun az olan bölgelerde ise mesela koltuk altı bölgelerinde 5- 10 dakika sürmektedir

Lazer Epilasyon Güvenli Midir?

Oldukça güvenli olan bu işlem Ankara lazer epilasyon merkezlerinde, kişinin deri ya da kıl tipine en uygun cihazlar seçilerek yapılmaktadır. Bu nedenle oldukça güvenlidir.

Lazer Epilasyon Sonrası Kıllar Ne Zaman Dökülür?

İşlem yapıldıktan sonra kişinin işlem görmüş kılları yaklaşık olarak 15- 20 gün sonunda kendiliğinden dökülür.

Lazer Epilasyon Sonrası Banyo Ne Zaman Yapılabilir?

Kişiye uygulanan Ankara lazer epilasyon işlemlerinden sonra duş alımı en erken 8 saat sonra olması uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Diş Sıkma Tedavisi

Bruksizm, diş sıkma tedavisi ile tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık, kişinin bilinçsizce dişlerini sıkması durumudur. Tedavi yöntemleri ise; somatik olarak botoks uygulamaları, fonksiyonel olarak eksik dişlerin tamamlanması, yanlış ya da bozuk kapanışların düzenlenmesi ile veya nörolojik ya da farmakolojik tamamlayıcı yöntemlerle tedavi edilebilir.

Diş Sıkma Nedir?

Bruksizim olarak da bilinen bu diş sıkma rahatsızlığı bireylerin uyurken bilinçsizce dişlerini sıktığı, gıcırdattığı ya da birbirine bastırdığı bir rahatsızlıktır. Diş sıkma tedavi yöntemleri ile tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır.

Diş Sıkma (Bruksizm) Belirtileri Nelerdir?

Diş sıkma rahatsızlığının bazı belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler;

Diş sıkma durumundan dolayı oluşan diş ağrısı

Diş sıkmanın neden olmuş olduğu çenede, boyunda ya da yüzde ağrı

Şakaklarda başlayan hafif baş ağrısı

Bireyin uyurken yüksek sesle diş gıcırdatarak partnerini uyandırması

Yanak iç kısmında çiğnemeden kaynaklanan hasar

Dişte hassasiyet, çatlamış, düzleşmiş, gevşemiş veya yontulmuş dişler

Uyku bozukluğu

Diş Sıkma Botoksu (Bruksizm) Nasıl Yapılır?

Diş sıkma botoksu bu rahatsızlık için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu diş sıkma tedavisi küçük dozlarda botulinum toksini doğrudan masseter kasına enjekte edilerek kasın gevşemesi sağlanır. Gevşeyen kaslar dişlerin gıcırdamasını ve kişinin bilinçsizce dişlerini sıkmasına engel olmaktadır.

Bruksizm (Diş Gıcırdatma) Sebepleri Nelerdir?

Diş gıcırdatma rahatsızlığının genellikle

Nörolojik veya psikolojik problemler,

İlaçlar,

Genetik faktörler,

Kişilik yapısı

Stres ve uyku bozuklukları gibi pek çok farklı sebepleri bulunmaktadır. Bu durumlardan kaynaklı olarak ya da etkilenerek kişiler bu rahatsızlık ile karşılaşabilmektedirler. Bruksizm Diş sıkma tedavi işlemleri ile tedavi edilebilecek bir sorundur.

Diş Sıkma Tanısı Nasıl Konur? Bruksizm Tanısına Nasıl Gidilir?

Bu rahatsızlığı belirlemek ve diş sıkma tedavi yöntemlerini uygulayabilmek için kişide diş sıkma belirtilerinden olması gerekir. Bu belirtilerden bazıları şunlardır:

Bireyin uyurken yüksek sesle dişlerini gıcırdatması,

Dişleri fazla sıkmaktan dolayı artan çene ve şakak bölgesinin ağrıması

Sabah uyandıktan sonra boyun ya da yüzde ağrı hissetmek

Dişte hassasiyet, çatlamış, düzleşmiş, gevşemiş veya yontulmuş dişler vb. gibi belirtiler ve bunlara benzeyen belirtiler görüldüğünde kişiye tanı koyulabilmektedir.

Diş Sıkma Tedavisinde Botoks Uygulaması Dışındaki Yöntemler Nelerdir?

Diş sıkma problemi yaşayan kişiler için uygulanan diş sıkma tedavi işlemlerinde kullanılan bazı teknikler bulunmaktadır. Somatik olarak botoks ile uygulanabilen tedaviler bulunmaktadır.

Aynı zamanda Fonksiyonel olarak da eksik dişlerin tamamlanması, yanlış veya bozuk kapanışların düzenlenmesi sağlanabilir. Ayrıca nörolojik veya farmakolojik tamamlayıcı yöntemler kullanılarak da tedavi edilmesi mümkündür. Eğer sizin de bruksizm rahatsızlığınız bulunuyorsa diş sıkma tedavi yöntemleri ile hayat kalitenizi artırabilirsiniz.

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