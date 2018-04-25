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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:49

"100. Yılında Kudüs" sergisi Atatürk Lisesinde

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen “100. Yılında Kudüs Şehitlerimiz Anısına” sergisi, Ankara Atatürk Lisesinde ziyarete açıldı.

'100. Yılında Kudüs' sergisi Atatürk Lisesinde
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen “100. Yılında Kudüs Şehitlerimiz Anısına” sergisi, Ankara Atatürk Lisesinde ziyarete açıldı.

Türk Tarih Kurumunun Kudüs şehitlerini anmak ve Kudüs’ün insanlık ve İslamiyet tarihi açısından önemine dair belge ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla daha önce Ankara, İzmir, Lefkoşa ve Kayseri’de sergilediği koleksiyona bu defa Atatürk Lisesi ev sahipliği yaptı. Serginin açılışı Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık tarafından dün gerçekleştirildi. 27 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek olan sergide, Kudüs’e dair geniş bir fotoğraf ve belge koleksiyonu yer alıyor. Türk Tarih Kurumu arşivinde yer alan belge ve fotoğraflara ek olarak Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Dairesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden alınan belgelerle hazırlanan sergide, Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin, Gazze, Kudüs cephe savunmasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğin isimlerinin ve nüfus bilgilerinin bulunduğu künye defterleri de yer alıyor.
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