ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:59

2018 K-Pop Türkiye Finali Yenimahalle’de yapıldı

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Kore’den çıkıp bütün dünyaya yayılan dans ve vokal türü K-Pop’un 2018 Türkiye finaline ev sahipliği yaptı.

2018 K-Pop Türkiye Finali Yenimahalle'de yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Kore’den çıkıp bütün dünyaya yayılan dans ve vokal türü K-Pop’un 2018 Türkiye finaline ev sahipliği yaptı.

Kore pop kültüründen beslenen k-pop, bu yılın Türkiye finalini Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi tarafından düzenlenen festivale K-Pop hayranı insanlar katıldı.

2018 K-Pop World Festival, ön elemelerden başarıyla geçen 10 vokal ve 12 dans ekibinin mücadelesine sahne oldu.

Festivalin galipleri DivaMansion ve Beyza Nur Yaldız

Festival sonunda yarışmanın kazananları dans performans kategorisinde DivaMansion, vokal kategorisinde ise Beyza Nur Yaldız oldu. İlk 3 sıraya giren yarışmacılar, ödüllerini Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi’nin elinden aldı.

Sanat etkinliklerinde ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Fethi Yaşar, “Kültür ve sanat toplumların kaynaşması ve barış içerisinde yaşaması için tamamlayıcı bir unsurdur. Bugün burada Kore Büyükelçiliği’nin gerçekleştirdiği bu festivale ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti geçmişten beri Kore Cumhuriyeti ile kardeş ilişkiler içerisindedir. Bu ilişkinin devamlılığı için katkı sunmaktan gurur duyuyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku