23 Nisan’a özel konser

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında özel bir konser verdi.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türk Halk Müziği konserine Keçiörenli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Şef Yavuz Şanlı yönetimindeki koro, hem hüzünlü hem de neşeli türkülerden oluşan repertuvarıyla izleyicileri Anadolu turuna çıkardı.

Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu’nu tebrik ederek, “Koromuz birbirinden güzel türküleri başarıyla seslendirdi. Bu anlamlı günde güzel bir konser verdi. Bizler de çocuklarımızın gerek eğitimleri, gerekse sosyal faaliyetleri için birçok çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Onların sanatla, edebiyatla, sporla ilgilenmeleri ve kendi yeteneklerini keşfetmelerini çok değerli buluyorum. Bu anlamda erken yaşta yeteneğin keşfedilerek o alanda çalışmalar yapılması konusunda ailelerin desteği de önemli” dedi.