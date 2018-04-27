27’nci Çankaya Evi açıldı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, binlerce Çankayalının 100’e yakın branşta hobi ve meslek kursu aldığı Çankaya Evleri’nin 27’ncisini hizmete açtı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Evleri’nin 27’incisini Birlik Mahallesi’nde çok sayıda vatandaşın katılımıyla hizmete açtı. İsmet İnönü Parkı içerisinde yer alan Birlik Çankaya Evi bölge halkının ikinci evi olmaya hazır. Açılış töreninde konuşan Başkan Taşdelen, Çankaya’da hizmet kervanının yoluna devam ettiğini dile getirerek, Çankaya’nın tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiğini söyledi. Taşdelen, Birlik Mahallesi’ne getirdikleri hizmetleri sıralayarak, Çankaya’ya bu dönem 500 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını, bu rakamın 170 bininin Birlik Mahallesi sınırlarında olduğunu vurguladı. Bölgede yapılan İsmet İnönü, Zafer ve Lozan Park ile Birlik’in daha yeşil bir semt olduğunu söyleyen Taşdelen, Çankaya Evi ile de bölgeye yapılan hizmetlerin taçlandığını dile getirdi. Başkan Taşdelen, bölgeye yapılan yüzme havuzunun da Temmuz ayında hizmete açılacağı müjdesini verdi.

Çankaya Belediyesinin hizmetlerine değinen Taşdelen, çalışmaları şöyle özetledi:

“7 yeni kreş ile kapasitemizi yüzde 60 oranında artırarak bin 500 çocuğumuza okul öncesi eğitim imkanı sunduk. 14 yeni Çankaya Evi ile de Çankaya Evlerimizin sayısını 27’ye ulaştırdık. Halkımızın ikinci evi olarak gördüğümüz bu evlerde 26 bin kursiyerimiz eğitim alıyor.”

Taşdelen, hizmete açılacak yüzme havuzları ve buz pateni salonu için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol çalışmalarının olduğunu belirterek, “Böylece çocuklarımızın gerçek anlamda spor yapmalarına olanak sağlamış olacağız” dedi.

550 kapasiteli öğrenci yurdu müjdesi

Daha önce TED Üniversitesi ve Çankaya Belediyesi ortaklığında yapılan 420 kapasiteli öğrenci yurdunu hatırlatan Taşdelen, bu kez de Turan Güneş Bulvarı üzerinde 550 öğrenci kapasiteli yurt yapılacağı müjdesini verdi. Çankaya Belediyesinin amacının Atatürk aydınlığı ile büyüyen nesiller yetiştirmek olduğunu vurgulayan Taşdelen, “Bu ülkede onun adını silmek isteyenler karşılarında bizi bulacak. En büyük kültür merkezimizin adını Atatürk Kültür Merkezi, en büyük parkımızın adını Ahlatlıbel Atatürk Parkı, sosyal tesisimizin adını Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi koyduk. Onlar sildikçe biz yazmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çankaya Belediyesinin örnek belediye olmaya devam edeceğini dile getiren Taşdelen, “Biz insanların yüreğine, gözlerinin içine bakıyoruz. Başarımızı buna borçluyuz” dedi.

3 büyük derslik salonu, okuma odası ve dinlence alanıyla hizmet verecek Birlik Çankaya Evi’nde ilk etapta gitar, drama, yağlı boya resim, karakalem, modern dans, spor, yoga, pilates eğitimleri verilecek.