38 kursiyer kurdele nakışı sertifikası aldı

Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evinde devam eden Kurdele Nakışı ve Tel Kırma kursuna katılan 38 kursiyer daha eğitimlerini tamamlayarak sertifika sahibi oldu.

Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evinde devam eden Kurdele Nakışı ve Tel Kırma kursuna katılan 38 kursiyer daha eğitimlerini tamamlayarak sertifika sahibi oldu.

Pursaklar Belediyesi, Saray Mahallesi’ndeki binlerce kadına çok sayıda kursta eğitim hizmeti veriyor. Bu eğitimlerden biri olan Kurdele Nakışı ve Tel Kırma kursu 352 saat sürdü. Kursa katılan kadınlar eğitimlerini başarıyla tamamlayıp Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen MEB onaylı sertifika aldı.

Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü el ele vererek bütün mahallelerdeki hanım evlerinde kadınlara hizmet vermeye devam ediyor. Hem eğitim gören hem de meslek sahibi olan kursiyerler, sertifikalarını alarak sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyet karşısında Pursaklar Belediyesine teşekkür etti.