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23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:44

5 bin öğrenci Yenimahalle’nin yaz kurslarında

Yenimahalle Belediyesi’nin 7-14 yaş arasındaki öğrenciler için ücretsiz olarak hizmete sunduğu YENİMEK Yaz Okulları için Belediyeye 5 bin öğrenci başvurdu.Yenimahalle Belediyesi’nin 7-14 yaş arasındaki öğrenciler için ücretsiz olarak...

5 bin öğrenci Yenimahalle'nin yaz kurslarında
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Yenimahalle Belediyesi’nin 7-14 yaş arasındaki öğrenciler için ücretsiz olarak hizmete sunduğu YENİMEK Yaz Okulları için Belediyeye 5 bin öğrenci başvurdu.

Yenimahalle Belediyesi’nin 7-14 yaş arasındaki öğrenciler için ücretsiz olarak hizmete sunduğu, belediyeye ait kurs merkezlerinde 28 ayrı dalda eğitim veren YENİMEK’e toplamda 5 bin öğrenci başvurdu.

Başvuruların hiçbirini geri çevirmeyen belediye, öğrencilere bilişim teknolojileri, kişisel gelişim, dil eğitimi, seramik ve cam teknolojisi, yiyecek ve içecek hizmetleri, el sanatları, sanat ve tasarım, müzik ve gösteri sanatları ile satranç gibi dallarda uzman eğitmenlerle hizmet veriyor.

“Yenimahalle’de keyifli bir yaz yaşayacaklar”

Kurslarla ilgili konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Biz istiyoruz ki çocuklarımız sporla, sanatla iç içe kaliteli ve eğlenceli zaman geçirsin. Bunun için yaz kurslarımızla her sene olduğu gibi bu sene de hizmet veriyoruz. Tatile gidemeyen çocuklarımız üzülmesin, Yenimahalle’de keyifli bir yaz yaşayacaklar" dedi.
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