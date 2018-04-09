ANKARA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:35

9. AGT Çocuk Şenliği

AGT Çocuk Şenliği’nin 9’uncusu gerçekleştirildi.Ankara Gönüllü Takımı, ODTÜ Mezunları Derneği Proje Grubu, Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen AGT Çocuk Şenliği’nin 9’uncusu...

9. AGT Çocuk Şenliği
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AGT Çocuk Şenliği’nin 9’uncusu gerçekleştirildi.

Ankara Gönüllü Takımı, ODTÜ Mezunları Derneği Proje Grubu, Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen AGT Çocuk Şenliği’nin 9’uncusu gerçekleştirildi. Şenliğe Yenimahalle’nin Yakacık, Çiğdemtepe, Pamuklar ve Barıştepe mahallelerinden maddi durumu iyi olmayan ve ODTÜ Mezunları Derneği’nin proje ekibi ve AGT üyelerince eğitimleri desteklenen 50 öğrenci de katıldı. Kurulan stantlarda birbirinden eğlenceli etkinliklere katılan Yenimahalleli çocuklar, yemyeşil çimenlerin üzerinde yemek yiyerek gönüllü grupların dans gösterilerini izledi. Etkinliklerde ODTÜ Matematik, Robot, LODOS, Jakuto ve Engelsiz ODTÜ toplulukları da kendi alanlarında farkındalık oluşturacak faaliyetler düzenledi. Ankara Gönüllü Takımı ise yüz, parmak ve tişört boyama, balon-bileklik masası gibi etkinliklerle çocukların yüzünü güldürdü. AGT, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını da çocuklarla tanıştırdı.
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