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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:29

ADD’den eğitime destek kermesi

Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesi tarafından organize edilen el sanatları kurslarının yılsonu sergisi ve kermesinin açılışını yaptı.ADD Batıkent Ahmet Taner Kışlalı Kültür...

ADD'den eğitime destek kermesi
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Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesi tarafından organize edilen el sanatları kurslarının yılsonu sergisi ve kermesinin açılışını yaptı.

ADD Batıkent Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sergi ve kermese Kartal’ın yanı sıra ADD yöneticileri, Batıkent’te hizmet veren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda Batıkentli katıldı.

El sanatları, yemek ve pasta yapımı, resim ve mefruşat kursiyerlerinin yaptığı el emeği göz nuru yılsonu el ürünleri sergisi ve kermesten elde edilecek gelir ise ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimleri için kullanılacak.

"Eğitimden daha değerli bir yatırım düşünülemez"

Etkinliğin açılışını yaparak sergiyi gezen Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, “Yenimahalle Belediyesi’nin her zaman önceliği eğitim olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır. Eğitimden daha değerli bir yatırım düşünülemez” dedi.

Yenimahalle’de yapılan eğitim projelerini tek tek anlatan Kartal, “İlçemizin sivil toplum kuruluşları da eğitim konusunda aynı hassasiyeti gösteriyor. Bu etkinliğin açılışını yapmaktan onur duyuyorum çünkü çağdaş uygarlığa ulaşmanın biricik yolu eğitimdir” diye konuştu.
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