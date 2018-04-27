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27 Nisan 2018 Cuma 11:33

Afrin için yardım tırı Pursaklar’dan yola çıktı

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Afrin’e insani yardım kampanyası kapsamında toplanan ihtiyaç malzemelerini taşıyan yardım tırı, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı önünden dualarla uğurlandı.AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı...

Afrin için yardım tırı Pursaklar'dan yola çıktı
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Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Afrin’e insani yardım kampanyası kapsamında toplanan ihtiyaç malzemelerini taşıyan yardım tırı, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı önünden dualarla uğurlandı.

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “İl Başkanlığımız kampanyayı başlatır başlatmaz 3-4 gün içinde bizler yardım tırımızı hazırladık. Teşkilatımıza, belediye personelimize ve kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbim Afrin’deki mazlumların yardımcısı olsun. Kahraman Mehmetçiğimizden de razı olsun” dedi.

Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık ve çok sayıda kişinin katılımıyla dualar eşliğinde uğurlanan yardım tırında kuru yemiş, su, gıda, kıyafetler, malzemeler, çocuk kıyafetleri ve elektronik eşya bulunuyor. Afrin’e uğurlanan yardım tırındaki ihtiyaç malzemeleri bölge halkına dağıtacak.
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