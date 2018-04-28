ANKARA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:21

Afrin şehitleri anısına bin ağaç dikildi

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı mücadele verirken şehit olan Yusuf Elitaş, Ali Alıtkan ve Yusuf Çelik adına geçen yıl Mamak’ta oluşturulan hatıra ormanına, 52 Afrin şehidi anısına ağaç dikildi.

Afrin şehitleri anısına bin ağaç dikildi
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15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı mücadele verirken şehit olan Yusuf Elitaş, Ali Alıtkan ve Yusuf Çelik adına geçen yıl Mamak’ta oluşturulan hatıra ormanına, 52 Afrin şehidi anısına ağaç dikildi.

Bin adet fidanın toprakla buluştuğu programa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşları ve ilçede bulunan okullardan çok sayıda öğrenci katıldı. Programda ilk ağacı Kaymakam Ziya Polat ve Başkan Mesut Akgül birlikte dikerek can suyu verdi.

"Ormanlar geleceğin teminatı"

Ormanların geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Ülkemizin bekası adına tanklara, mermilere ve sivillere kendini siper edip şehit olan kardeşlerimiz de bu milletin geleceğinin garantisi olmuştur” dedi.

"Sonsuza dek yaşayacak"

İlçede kişi başına düşen yeşil miktarının her yıl arttığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise, “Gerek 15 Temmuz’da gerekse Afrin’de ülkemizi ve milletimizi canları pahasına koruyan şehitlerimizin isimleri bu hatıra ormanı ile sonsuza dek yaşayacak” diye konuştu.
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