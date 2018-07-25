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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:12

AK Parti Ankara İl Yerel Yönetimler toplantısı Altınköy’de yapıldı

AK Parti Ankara İl Yerel Yönetimler Başkanlığının İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Altınköy’de gerçekleştirildi.AK Parti Ankara İl Yerel Yönetimler Başkanlığının İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Altındağ Belediye Başkanı...

AK Parti Ankara İl Yerel Yönetimler toplantısı Altınköy'de yapıldı
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AK Parti Ankara İl Yerel Yönetimler Başkanlığının İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Altınköy’de gerçekleştirildi.

AK Parti Ankara İl Yerel Yönetimler Başkanlığının İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, AK Parti Ankara İl Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Toruntay, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, Ankara’daki 25 ilçe teşkilatının yerel yönetimler başkanları, grup başkan vekilleri, kadın kolları ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanlarının da katılımıyla gerçekleşti. Toplantı bitiminde heyet, Altınköy’ü gezerek fotoğraf çektirdi.

Misafirlerine Altınköy hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki, bölgeyi önce gecekondulardan arındırdıklarını ifade ederek, Altınköy’ün yaklaşık 650 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulduğunu ancak son yapılan eklemelerle bin dönüme ulaşacağını ifade etti. Altınköy’ü beş yılda bugünkü hale getirdiklerinin altını çizen Tiryaki, şöyle devam etti:

“Buradaki evler 100 yıllık ve biz bu evleri Karadeniz’in orman köylerinden tek tek sökerek kamyonlarla buraya getirdik. Orada artık bu evlere bakmıyorlardı, fırınlara odun olarak satıyorlardı. 100 yıl öncesinin bir Anadolu köyünde ne ararsanız hepsi Altınköy’de var. Eski köy eşyalarını sergiliyoruz. Onun dışında tarlamız ve hayvanlarımız var. Dalından koparılan sebzeler, sağılan sütler, köy fırınında pişen köy ekmeği, hepsini burada görebilir ve tadabilirsiniz. Altınköy bir Türkiye projesidir.”
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