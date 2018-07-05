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05 Temmuz 2018 Perşembe 13:46

AK Parti’li Özek: “Seçim bitince hizmet vakti başlar”

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, “Bizim için her gün seçim günüdür. Biz vatandaşımızın kapısını oy için değil, hizmet için çalan bir partiyiz” dedi.

AK Parti'li Özek: 'Seçim bitince hizmet vakti başlar”
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AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, “Bizim için her gün seçim günüdür. Biz vatandaşımızın kapısını oy için değil, hizmet için çalan bir partiyiz” dedi.

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Keçiören’deki parti mensuplarıyla bir araya geldi ve seçimlere dair açıklamalarda bulundu. Özek, seçim sürecinde ilçeyi gezerek halkın sıkıntılarını dinlediklerini belirterek, “Bizim için her gün seçim günüdür. Biz vatandaşımızın kapısını oy için değil, hizmet için çalan bir partiyiz. Bu nedenle vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri çantamızda taşıyoruz ve çözümleri takip ediyoruz. Seçim bitince bizim için hizmet vakti başlar. Mahalle mahalle dolaşmaya ve halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarını da değerlendiren Özek, şunları kaydetti:

“Biz seçimin ilk turda sonuçlanacağını biliyorduk. Bunu seçim öncesi demeçlerimizde de ifade ettik. Ziyaretlerimizde halkımızın ilgisi ve enerjisi zaten sonuçların habercisiydi. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan mazlumların ve kimsesizlerin son umuduydu. Büyük ve güçlü Türkiye’nin, 2023 hedefinin de tek umudu olan liderimizin önderliğinde çalışmaya devam edeceğiz.”

İlçede siyasi görüş ayrımı yapmadan, tüm kesimleri kucaklayan bir anlayış inşa ettiklerini dile getiren Özek, “Bu anlayış doğrultusunda Keçiören’i birlik ve beraberlikte Türkiye’ye örnek yapma konusunda kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

“Önümüzde yerel seçimler var” diyen Özek, “Oy oranlarımızı daha yukarılara çıkarabilmek adına şimdiden planlı ve programlı çalışıyoruz. Ortak akılla hareket ederek yerel seçimlerden de zaferle ayrılacağız” şeklinde konuştu.
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