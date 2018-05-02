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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:47

Akgül, öğrencilerin coşkusuna ortak oldu

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Selçuklu İlkokulu-Ortaokulunun öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen Bahar Şenliği’ne katıldı.

Akgül, öğrencilerin coşkusuna ortak oldu
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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Selçuklu İlkokulu-Ortaokulunun öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen Bahar Şenliği’ne katıldı.

Şenliğe Akgül’ün yanı sıra Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Okul Müdürü Mehmet Selim Alparslan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Şenlik sayesinde öğrencilerin bir araya gelerek kaynaştığını belirten Akgül, bu tür etkinliklerin çocukların okullarına bağlılığını artıracağını ve bu bağlılığın da başarı olarak döneceğini söyledi. Akgül, "Öğrencilere en iyi eğitim öğretim ortamı sağlamanın yanı sıra sosyal etkinliklerle de onları motive eden, dostluk ve kardeşlik duygularının gelişimine katkıda bulunan şenliği düzenleyen başta okul müdürümüz, öğretmenlerimiz, emeği geçen velilerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gönüllerince eğlendiler

Mamak Belediyesi Mutlu Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen şenlik kültürel kaynaşmaya sahne olurken, programa katılan Akgül, öğrencilerin gösterilerini izledi. Kurulan standları tek tek gezen Akgül öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Halk oyunları gösterisiyle başlayan şenlikte, müzikli eğlenceler, hediye çekilişleri ve okul korosunun seslendirdiği türkülerle eğlenen çocuklar baharın gelişini de kutladı. Velilerin de kermesle destek olduğu etkinlikte okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin görsel sanatlar sergisi, teknoloji ve tasarım sergisi ve spor gösterileri büyük ilgi gördü.
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