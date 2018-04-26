ANKARA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 13:07

Akgül’ün makamı boş kalmıyor

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e ilçedeki kurumlar ve STK’lardan ziyaretler aralıksız sürüyor.

Akgül'ün makamı boş kalmıyor
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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e ilçedeki kurumlar ve STK’lardan ziyaretler aralıksız sürüyor.

Birlik ve beraberliğe her zaman önem veren Akgül’ün ilk misafirleri Yozgat Yudan Köyü Dernek Başkanı Satılmış Delibaşı ve yönetimi oldu. Gerçekleştirilen ziyarette Akgül, misafirleriyle hizmet ve projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. STK’lara büyük önem verdiklerinin altını çizen Akgül, ”Hemşehri dernekleri sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı güçlü kılarak toplumsal yapıya katkı sunuyor. Kültür mozaiği olan ilçemizde biriz ve beraberiz" diye konuştu.

Kültür mozaiği "Mamak"

Mamak’a yapılan ve yapılacak olan projeleri de misafirleriyle paylaşan Akgül’ün ikinci konukları Asma Köprü Uluslararası Dernek Başkanı Hanifi Sinan ve yönetimi oldu. Ankara’da kültürlerini yaşatan tüm hemşehri dernekleri ve STK’ların her zaman yanında olduklarını kaydeden Akgül, "Kültür mozaiği olan ilçemiz her geçen gün daha da gelişiyor, büyüyor. Bu başarı tek başımıza değil, birlikte el ele vererek ortaya çıkardığımız başarı" dedi.

Kırıkkale Sulakyurt Danacı Köyü Derneği Başkanı Recep Alıç ve yönetimi de Akgül’ü makamında ziyaret eden diğer konuklardı. Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren heyet, Akgül’e başarılı çalışmaları ve STK’lara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
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