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11 Ekim 2018 Perşembe 13:16

Akyurt Belediyesinden spora destek

Akyurt Belediyesi tarafından ilçedeki eğitim kurumlarına spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

Akyurt Belediyesinden spora destek
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Akyurt Belediyesi tarafından ilçedeki eğitim kurumlarına spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

Okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin katılımıyla ilçedeki 18 eğitim kurumuna okullardaki sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere spor malzemeleri hediye edildi. Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, kendisinin de öğretmen olduğunu belirterek, okullara sağlanan her desteğin önemli olduğunu ifade etti. Ayantaş, "Bir eğitimci olarak okullara yapılan bir malzemenin bile ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Öğrencilerimizin enerjilerini atabilmeleri için eğitimin yanı sıra sosyal faaliyetlere de önem verilmesi gerekir. Bu bilinçle her yıl olduğu gibi bu yılda okullarımıza spor malzemesi desteğinde bulunuyoruz. Gönül isterdiki okullarımızın mevcut alanları elverişli olsun, spor alanları olsun, kapalı spor salonu olsun. Ancak daha önce yapılan imar planlarında eğitim alanları bütün bu imkanları sağlamaya imkan sunacak şekilde planlanlanmamış. Yapmış olduğumuz imar planlarında okul alanlarına 10 dönüm, 30 dönüm civarında yer ayırıyoruz. Bundan sonra ilçemize yapılacak olan eğitim kurumları alan bakımdan gereksinimleri karşılayacak yapıda inşa edilebilecek" diye konuştu.

Okul müdürleri ve öğretmenler, Başkan Ayantaş’a eğitim-öğretime sağlamış olduğu destekten dolayı teşekkürlerini ilettiler.
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