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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:43

Akyurt-Çubuk yolunda asfalt çalışması

Akyurt ve Çubuk arasında ulaşımı sağlayan yolda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışması başlatıldı.Birbirine komşu olan Akyurt ve Çubuk ilçesi ile Kalaba, Taşpınar ve Sünlü mahallelerine ulaşımın sağlandığı...

Akyurt-Çubuk yolunda asfalt çalışması
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Akyurt ve Çubuk arasında ulaşımı sağlayan yolda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışması başlatıldı.

Birbirine komşu olan Akyurt ve Çubuk ilçesi ile Kalaba, Taşpınar ve Sünlü mahallelerine ulaşımın sağlandığı Akyurt-Çubuk yolunun bozuk olması nedeniyle Akyurt Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesindan asfalt talebinde bulundu. İki ilçeyi birbirine bağlayan 8 kilometrelik yolda çalışmalar başladı. Yetkililer, yolun kısa süre içerisinde bitirileceğini ifade etti. Akyurt Kalaba Mahallesi’nden başlayarak Çubuk Sünlü Mahallesi’ne kadar devam edecek olan yolun yanısıra Akyurt Belediyesi, ilçe genelinde sanayi yolları ve mahalle yolları için de Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt talebinde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçe genelinde 61 kilometrelik yolun asfalta kavuşacağı ifade edildi.
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