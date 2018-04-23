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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:44

Akyurt’a 3 katlı sosyal tesis geliyor

Akyurt’ta Höyük Park’ta taziye evinin de yer alacağı "Höyük Park Sosyal Tesisi" inşaatı devam ediyor.Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde Höyük Parkı’nda taziye evinin yanısıra, öğretmevi, lokal ve kafeteryanın da bulunduğu...

Akyurt'a 3 katlı sosyal tesis geliyor
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Akyurt’ta Höyük Park’ta taziye evinin de yer alacağı "Höyük Park Sosyal Tesisi" inşaatı devam ediyor.

Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde Höyük Parkı’nda taziye evinin yanısıra, öğretmevi, lokal ve kafeteryanın da bulunduğu sosyal tesis, 716 metrekarelik alana sahip olacak. İnşaat bedeli 1 milyon 43 bin TL olan tesisin yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanarak hizmete gireceğini ifade eden Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, "Akyurt Belediyesi olarak ilçemize yeni bir sosyal tesis kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. İlçe merkez mezarlığımıza yakın olan bu tesiste kafeterya, öğretmenevi ve lokalinin yanı sıra taziye evi de yer alacak. 3 katlı olarak inşa ettiğimiz yapı ile öğretmenevi bulunmayan ilçemizde bu eksikliği de gidermiş olacağız" dedi.

Yıldırım Mahallesi Muhtarı Serkan Yılmaz ise taziye evine ihtiyaç duyduklarını belirterek, inşa çalışmalarını başlatan Belediye Başkanı Ayantaş ve ekibine mahalle halkı adına teşekkür etti.
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