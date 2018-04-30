Ali Dilber AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu

Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi ve eski Düzce Baro Başkanı Ali Dilber, AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı.Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi ve eski Düzce Baro Başkanı Avukat Ali Dilber, AK...

Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi ve eski Düzce Baro Başkanı Ali Dilber, AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı.

Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi ve eski Düzce Baro Başkanı Avukat Ali Dilber, AK Parti’den Düzce milletvekili olabilmek için başvurusunu yaptı.