Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi ve eski Düzce Baro Başkanı Ali Dilber, AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı.Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi ve eski Düzce Baro Başkanı Avukat Ali Dilber, AK Parti’den Düzce milletvekili olabilmek için başvurusunu yaptı.
Ali Dilber AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu
Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi ve eski Düzce Baro Başkanı Ali Dilber, AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı.Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi ve eski Düzce Baro Başkanı Avukat Ali Dilber, AK...