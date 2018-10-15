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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:45

Altındağ Belediyespor güven tazeledi

Altındağ Belediyespor, TFF 3. Lig’in 7’nci haftasında Karşıyaka deplasmanına çıktı. Mavi beyazlı takım, İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan maçtan 1-0 galip ayrıldı. 3 puanı getiren gol 39’uncu dakikada Berkay Çakır’dan geldi.3 puan...

Altındağ Belediyespor güven tazeledi
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Altındağ Belediyespor, TFF 3. Lig’in 7’nci haftasında Karşıyaka deplasmanına çıktı. Mavi beyazlı takım, İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan maçtan 1-0 galip ayrıldı. 3 puanı getiren gol 39’uncu dakikada Berkay Çakır’dan geldi.

3 puan tek golle geldi

Hafta arasındaki antrenmanlarda oldukça hırslı bir görüntü sergileyen Altındağ Belediyesporlu oyuncular, İzmir’e ‘mutlak 3 puan’ parolasıyla gitti. Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Muhittin Karık ve yönetim kurulu üyeleri de takımı yalnız bırakmadı. Mavi beyazlılar, karşılaşmaya iyi başladı. Oyun kontrolünü ele geçirmek isteyen Altındağ Belediyespor, ilk yarıda zaman zaman rakibine baskı kurdu.

Mavi beyazlılar, rakip kaleye yüklendiği sırada golü buldu. 39’uncu dakikada sağ taraftan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına Bülent Kalecikli geçti. Karşıyaka kalecisinin boşa çıkması sonrası, arka direkte kafa vuruşunu yapan Berkay Çakır, takımını 1 - 0 öne geçirdi ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.

“Bu galibiyet ilaç oldu”

Maç sonrası konuşan Kulüp Başkanı Muhittin Karık, Karşıyaka maçına hafta arasında çok iyi hazırlandıklarını söyledi. İzmir’e mutlak 3 puan için gittiklerini vurgulayan Karık, mavi beyazlı oyuncuları verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Son haftalarda talihsiz puan kayıpları yaşadıklarını hatırlatan Muhittin Karık, “Bu galibiyet bize büyük moral oldu” dedi. Karık, alınan 3 puanla birlikte takımın özgüven tazelediğinin de altını çizdi. Karşıyaka gibi zor bir deplasmanda alınan 3 puanın daha anlamlı bir hale gelmesi için, hafta içi oynanacak Kemerspor 2003 maçından da galibiyet almaları gerektiğini ifade eden Karık, Altındağ Belediyespor’un bu potansiyele sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
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