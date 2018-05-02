Altındağ’ın kahraman kadınları sahnede

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, kazandıkları özgüveni bir kez daha sahneye yansıttı. Alemdağ, Karakum, Karacaören, Örnek, Seyfi Demirsoy ve Yıldıztepe Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyeleri, sahneledikleri “Kahraman Kadınlarımız” isimli oyun ile sahnede adeta devleşti.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, kazandıkları özgüveni bir kez daha sahneye yansıttı. Alemdağ, Karakum, Karacaören, Örnek, Seyfi Demirsoy ve Yıldıztepe Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyeleri, sahneledikleri “Kahraman Kadınlarımız” isimli oyun ile sahnede adeta devleşti.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile birlikte her geçen gün daha donanımlı ve bilgili bir hale gelen Altındağlı kadınlar, sahnenin adeta tozunu attırdı. Altındağlı kadınlar, kültür merkezlerinde 1 yıl boyunca aldıkları drama eğitimleri sonucunda öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu. Başarılı bir performansın altına daha imza atan merkez üyeleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki “Kahraman Kadınlarımız” isimli gösteride gerçek kişilerden ve olaylardan esinlendi. Kadınların karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklar karşısında sergiledikleri onurlu, gururlu ve dik duruş tiyatro gösterisinin ana fikrini ortaya koydu. Tam 40 kadının görev aldığı gösteride, 5 farklı oyun sergilendi. Karma tiyatro oyununu 500 kişi izledi.

“Kültür merkezleri sayesinde hayatımız değişti”

Tiyatroda görev alan Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyelerinden Nilgün Suna, Milli Mücadele kahramanlarından Şerife Bacı’nın destanını sahneye yansıttı. Suna, bu oyuna sıkı bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, provalarını hiçbir zaman aksatmadığını söyledi. Bu merkezler sayesinde hayata daha geniş bir pencereden baktıklarını belirten Suna, böylece daha sosyal bir hale geldiklerinin de altını çizdi.

Örnek Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nden Mualla Hamarat ise şöyle konuştu:

“6 yıldır bu merkeze üyeyim. Sadece drama eğitimi almakla kalmadım. Şairler ve yazarlar sınıfına gidiyorum. Ayrıca spor, drama, bağlama, takı tasarımı, iğne oyası, çarşaf bağlama ve anne çocuk eğitimi de aldım. Buraya gelmeden önce ufak tefek şeyleri sorun ederdim. Bu çatı altında durum değişti. Hayata artık daha pozitif bakıyorum.”