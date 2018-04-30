Altındağlı çocuklardan muhteşem yıl sonu sergisi

Bilimle, sanatla ve sporla büyüyen Altındağlı çocuklar, yeteneklerini bu sefer de resme taşıdı. Altındağ Belediyesine bağlı gençlik merkezlerine üye çocuklar, yıl boyunca aldıkları eğitimleri resim çalışmalarına yansıttı. Hamamönü...

Bilimle, sanatla ve sporla büyüyen Altındağlı çocuklar, yeteneklerini bu sefer de resme taşıdı. Altındağ Belediyesine bağlı gençlik merkezlerine üye çocuklar, yıl boyunca aldıkları eğitimleri resim çalışmalarına yansıttı. Hamamönü Sanat Galerisi’ndeki serginin açılış kurdelesini, Altındağlı çocuklar el ele kesti.

Altındağlı çocukların eserleri Hamamönü Sanat Galerisi’nde görücüye çıktı. 17 gençlik merkezinden yüzlerce çocuk, yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Altındağlı çocukların yıl sonu sergisinde birbirinden başarılı çalışmalar göz doldurdu. Bilim köşesinden keçeden yapılan çantalara ve tişörtlere geri dönüşümü konu alan sanatsal çalışmalardan filografi eserlere, taş yapıtlardan yağlı boya ve ebru ürünlere kadar çok sayıda farklı çalışma sanatseverlerle buluştu. Sergide en çok dikkat çeken eserlerin başında Hababam Sınıfı’nı konu alan eserlerin olduğu bölüm geldi. Altındağlı çocuklar, Hababam Sınıfı karakterlerini yağlı boya eserlere taşıdı. İnek Şaban’ı, Mahmut Hoca’yı, Hafize Ana’yı çizen 4’üncü sınıf öğrencileri profesyonel ressamlara taş çıkardı.

Karapürçek Piri Reis Gençlik Merkezi’nden İbrahim Özdil, yetenekleriyle büyüledi. 4 yıldır gençlik merkezine üye olduğunu ve aktif olarak kullandığını söyleyen İbrahim, resim yeteneğinin burada ortaya çıktığını vurguladı. Başarılı sanatçı, sergiye çok sayıda eserle katıldığını belirterek, “Çok iyi kara kalem çiziyorum. Geri dönüşüm köşesine ürünler yaptım. Akrilik çalışmalarım da var. İlerde resim alanında daha iyi olacağım inşallah” dedi.

Gültepe Orhan Gazi Gençlik Merkezi’nden Elif Buse Mutaf ise, “Altındağlı çocuklar sadece resimde değil sporda ve edebiyatta da çok başarılı. Yıl boyunca bu merkezlerde eğitim alıyoruz. Bu eğitimler hem kişisel gelişimimize hem de okul derslerimize büyük katkı sağlıyor. Aynı zamanda birçok kültür gezisine katılıyoruz. Bize bu imkânı sunan Başkan amcamıza sonsuz teşekkürler” diye konuştu.