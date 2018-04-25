ANKARA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:19

Altındağlı gençlere diş sağlığı semineri

Altındağlı gençlerin sağlıklı birer birey olmaları için eğitim seminerlerini sürdüren Altındağ Belediyesi, gençleri ve ailelerini “Diş Sağlığı ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar” seminerinde buluşturdu.

Altındağlı gençlere diş sağlığı semineri
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Altındağlı gençlerin sağlıklı birer birey olmaları için eğitim seminerlerini sürdüren Altındağ Belediyesi, gençleri ve ailelerini “Diş Sağlığı ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar” seminerinde buluşturdu.

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri ve velilerinin de katıldığı seminerde gençlere diş sağlığının önemi, diş sağlığı hakkında yanlış bilinenler ve yapılması gerekenler eğlenceli bir sunumla anlatıldı. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından verilen seminer, üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu’nun eğlenceli skeçleri seminere renk kattı. Öğrenciler ve velileri tarafından can kulağıyla dinlenen seminerde, diş sağlığı ile ilgili doğru bilinen bazı şeylerin yanlış olduğu öğrencilere aktarıldı.
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