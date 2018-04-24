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24 Nisan 2018 Salı 14:41

Altındağlı minikler 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı

Altındağ Belediyesine bağlı Aydınlıkevler Kreşi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.Aydınlıkevler Kreşi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Ulu Önder...

Altındağlı minikler 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
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Altındağ Belediyesine bağlı Aydınlıkevler Kreşi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Aydınlıkevler Kreşi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bu bayramda doyasıya eğlenen çocuklar, bir günlüğüne öğretmenlerinin yerine geçerek öğretmen koltuğuna oturdular. Minik öğrenciler, 23 Nisan hazırlıklarına 1 hafta önceden başladı. Yaşları 3, 4 ve 5 arasında değişen çocuklar, önce sınıflarını süsledi. Türk bayraklarıyla, Atatürk fotoğraflarıyla ve 23 Nisan için yaptıkları resimlerle sınıflarını donatan minikler, daha sonra bugüne özgü çocuk şarkılarını belirledi. 23 Nisan sabahı erkenden kreşin bahçesinde buluşan 92 öğrenci, şarkılar eşliğinde dans etti. Kreşin balkonundan aşağı bırakılan balonlarla görsel bir şov ortaya çıktı.
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