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18 Ekim 2018 Perşembe 10:33

Amatör Spor Haftası’nda Başkan Tuna’ya ödül

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Amatör Spor Haftası Ödül Töreni’nde ödüle layık görüldü.Yaşar Doğu Spor...

Amatör Spor Haftası'nda Başkan Tuna'ya ödül
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Amatör Spor Haftası Ödül Töreni’nde ödüle layık görüldü.

Yaşar Doğu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü ödüle layık görüldü. Sporcuların ayakta alkışladığı Başkan Tuna adına ödülü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva aldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, Spor Genel Müdür Yardımcıları ile sporcuların katıldığı ödül töreninde spora destek mesajları verildi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, ’’Spor adına ter döken, bu uğurda emek sarf eden bütün sporcularımız bizim gözbebeğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam 16 yıldır her alanda olduğu gibi sporda da dev atılımlar gerçekleştirdik. Stadyumlar, tesisler, sahalar ve amatör spor dallarımıza destek konusunda altın çağı yaşıyoruz diyebiliriz. Elbette çok daha iyisini yapma gayretindeyiz. Sayın bakanımız da bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyor” dedi.

Büyükşehir sporcularının gurur gecesi

Ödül töreninde Yılın Enleri kategorisinde ise Yılın Spor Kulübü ödülü de ASKİ Spor Kulübü’ne verildi. Ödülü Kulüp Başkanı Mehmet Genç alırken, Yılın Sporcuları kategorisinde ise Büyükşehir Belediyesine ödül yağdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü güreşçileri Taha Akgül ile Rıza Kayaalp de ödüle layık görüldü. Taha Akgül’ün antrenörü Abdullah Çakmar da yılın teknik adamı seçildi. Ödülünü alan ASKİ Sporlu güreşçi Taha Akgül, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Dünya Şampiyonası’na birkaç gün var. Biz tabii ki ülkemizi temsil ediyoruz ama sonra Ankara Büyükşehir Belediyesini temsil ediyoruz. Ankara sporcusuyuz. Kazandığımız madalyaları Ankaramıza getiriyoruz. Gururluyuz çünkü ödülümüzü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya’dan, bir efsaneden almak ayrı bir gurur. Dünya Şampiyonası öncesi de bizim için ayrı bir moral oldu. Bize her daim desteğini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya da teşekkür ediyorum.”
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