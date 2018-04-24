Ankara Büyükşehir Belediyesi restorasyon çalışmalarını sürdürüyor

Başkent turizmini canlandırmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus’taki tarihi yapıları yeniden ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. ’’Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi’’ kapsamında Hacı Bayram Veli Camii ve çevresi başta olmak üzere restorasyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’nin dış kale diye tabir edilen bölümünün ardından şimdi de iç kalede yer alan tarihi binaların restorasyonuna başlıyor. Devam eden restorasyon çalışmaları tamamlanırken, ziyaretçi sayısında da gözle görülür bir artış yaşanıyor. Hacı Bayram Veli Camii ve çevresinde yenileme çalışmaları sonrası turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ulus bölgesi, Başkent’in gözde mekanları arasında gösterilmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı yetkilileri, ’’İç kaledeki 7 sokakta yer alan 91 tarihi binanın restorasyonuna başlıyoruz. Dört etap halinde devam eden proje kapsamında 91 tarihi yapının çatıları, pencere ve kapıları, ahşap malzemeleri yenilenecek, bina dış yüzeyleri sıva ve boyamaları yapılacak. İlk etapta sokak zemin düzenlemeleri ve tüm alt yapı yenilendi. Büyükşehir olarak bölgeyi tarihi dokusuna uygun olarak yeniden inşa edeceğiz’’ dediler.

Yetkililer, projenin koruma kurulunda onaylandığına dikkat çekerek, 7 sokağın özgün nitelikte yenileneceğini ve Ankara Kalesi’nde yapılan çalışmaların bunlarla sınırlı kalmayacağını belirtiler. Yetkililer, "Projenin devamında Ankara’nın ilk camisi olan Alaaddin Camii’nden Akkale Burcu’na kadar restorasyonu yapılmayan hiçbir yapı kalmayacak’’ ifadelerini kullandılar.