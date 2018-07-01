Ankara Büyükşehirden mükelleflere müjde

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vergi borcu olan mükellefler için yapılandırma imkanı sağladı. İlan ve reklam vergisinden asfalt vergisine birçok kalemde Büyükşehir Belediyesine vergi borcu olan mükellefler, borçlarını 31 Temmuz tarihine...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vergi borcu olan mükellefler için yapılandırma imkanı sağladı. İlan ve reklam vergisinden asfalt vergisine birçok kalemde Büyükşehir Belediyesine vergi borcu olan mükellefler, borçlarını 31 Temmuz tarihine kadar yapılandırabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında mükellefler, 31 Mart tarihinden önceki dönemlere ait vergi borçları ile birlikte cezaları yapılandırılabilecek. İlan ve reklam vergisi başta olmak üzere asfalt vergisi, eğlence vergisi, yangın ve sigorta vergisi, harçlar, tıbbi atık, ecri misil gelirleri, kira gelirleri, işgaliye ücreti, hal rüsumları ve otopark borçları için de yapılandırma imkanı sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesine vergi borçları olan mükellefler, bir dilekçeyle Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne ya da Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosuna başvurarak yapılandırmadan yararlanabilecek. En geç 31 Temmuz Salı gününe kadar başvuruda bulunabilecek olan mükellefler, aynı zamanda borçlarını taksitlendirerek ödeme kolaylığı imkanına kavuşabilecek.