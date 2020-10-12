Ankara Mamak Dershane Tavsiye 2021

Dershanelerin akıllara getirdiği en önemli soru başarıya ne kadar katkıda bulunduğudur. Okulların yeterli olduğu düşüncesi tamamen yanlıştır. Çünkü Sincan dershane pekiştirici bir eğitim vermektedir. Bu eğitim kurumları öğrencilere hem bilgileri öğretir hem de sınava hazırlamaktadır. Sınavlar ne zaman biterse dershane sistemi de o zaman bitecektir. Yüksek puan alınacak ki iyi bir okula gidilebilsin. Bu istisna hiçbir zaman şaşmamaktadır. Eğitim kurumlarının öğrenci başarısında ki rolü oldukça büyüktür. Dershaneye gitmeyen öğrenciler ile giden öğrenciler arasında elbette büyük fark vardır. Dershaneye iki amaçla gidilmektedir. İlki okula destek amaçlı, ikincisi sınavda başarı elde etmek içindir. Dershaneye okula destek amaçlı da gidilebilir. Çünkü okulda kalabalık sınıflarda ve karışık bir seviyede olduğu için öğrenmekte zorluk çekilebilir. Ya da tam olarak anlayamadan konu geçilebilir. Ama dershane eğitim kurumlarında rahatlıkla soru sorulabilir ve konular pekiştirilebilir. Öğretmenlere özel olarak da sorma imkanı sunulmaktadır. Sınavlara yaptığı katkı ise bol soru çözmekten dolayı soru çeşidi görmektir. Bu da sizi daha tecrübe sahibi olmanızı sağlar. Üstelik sık sık yapılan deneme sınavları sayesinde zamana karşı yarışmayı da öğrenirler. Her deneme sınavı sonrası çıkan ya da düşen seviyenizi görüp ona göre çalışabilirsiniz.

Dershane seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Şeyler

Dershane seçerken, eğitim kurumunun öğretmen kadrosuna dikkat edilmelidir. Bildiğiniz üzere dershane önemi yükseldikçe dershaneler de yoğunlaşıyor. Önemli olan en iyi dershaneyi seçmektir. Dershanede hangi eğitim sistemi kullanılıyor öğrenilmeli. Mamak dershane etüt sistemleri olmalıdır. Eğitim kurumlarında kullanılan teknikler de çok önemlidir. Bu teknikler sorgulayan bakış açısı, analitik bakış açısı ve üretken bakış açısıdır. Bunların olduğu dershaneler başarılıdır. Ve iyi bir eğitim yeridir. Keçiören dershane bu eğitim sistemini kullananlardandır. Ayrıca başarı için sınıflardaki öğrenci sayısı da az olmalıdır. Ne kadar az olursa o kadar birebir eğitim mevcut olacaktır. Ayrıca seviyeye göre sınıflara ayırmakta çokça önemlidir. Öğrenciler birbirini etkilemeyecektir. Böylece daha özgüvenli bireyler olacaktır. Ayrıca deneme sınavlarının sonucunda sınıflarını yükseltmeleri onları moral olarak güçlendirecektir.