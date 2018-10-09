Ankara Kalkınma Ajansı ve Atılım Üniversite işbirliğinde “Ankara” temalı fotoğraf ve afiş sergisi düzenleniyor.Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması ve 1.-2. Ankara ve Kültürel Değerler...

Ankara Kalkınma Ajansı ve Atılım Üniversite işbirliğinde “Ankara” temalı fotoğraf ve afiş sergisi düzenleniyor.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması ve 1.-2. Ankara ve Kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışmalarında dereceye giren eserler Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Konferans Salonu’nda 15 Ekim 2018 tarihi itibari ile sergilenecek. 50 eserden oluşan fotoğraf ve afiş sergisi Ekim ayı sonuna kadar Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Konferans Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

Ankara’nın tarihi, kültürel, coğrafi ve etik değerlerinin ortaya çıkarılması ve bu değerlerin genç nesillerdeki farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan gençlerin objektifleri ve tasarladıkları afişler ile birbirinden renkli ve ilginç Ankara fotoğrafları ve tasarımları bu sergide görülebilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması ve 2. Ankara ve Kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışması’nda dereceye girenler Ankara’da düzenlenen bir törenle ödüllendirilmişti. 1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması’nda Maksut Çubuk birinci, Muhammed Diler ikinci, F. Dilek Uyar üçüncü olmaya hak kazandı. 2. Ankara Kültürel ve Değerler Temalı Afiş Yarışması’nda ise Özge Kandemir birini, Ömer Çam ikinci, Berke İnce üçüncü olmaya hak kazandı.